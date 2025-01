Siparietto tra Conceição, neo tecnico del Milan, e l'ex viola Fatih Terim: "Altri tempi alla Fiorentina..." - VIDEO

Domani inizierà la Supercoppa Italiana. L'edizione dell'anno scorso, in cui ha partecipato anche la Fiorentina, era la prima a quattro squadre; la Lega ha ripetuto il formato, sempre a Riyadh in Arabia Saudita, con Inter, Milan, Juventus e Atalanta. Ed è andato in scena un simpatico siparietto.

Terim incontra Conceição: “Altri tempi alla Fiorentina e al Milan…”

Il nuovo allenatore rossonero Sergio Conceição ha ricevuto i saluti di Fatih Terim, ex tecnico di Fiorentina e Milan. “Un grande in bocca al lupo, il mio cuore è con te”, così il turco davanti alle telecamere. E il portoghese risponde: “Grazie mister. Altri tempi, alla Fiorentina e al Milan… Uno spettacolo, fantastico”.

Ecco il video: