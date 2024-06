L'infortunio che ha fatto saltare il trasferimento all'Atletico Madrid. Sentirsi coccolato da Palladino ha riacceso Kean

Gli ultimi mesi della carriera calcistica di Moise Kean non sono stati un granché. A gennaio, l'attaccante di proprietà della Juventus sarebbe dovuto passare all'Atletico Madrid in prestito fino alla fine della stagione appena terminata.

Il trasferimento saltato

Niente da fare però; un infortunio alla tibia e soprattutto tempi troppo lunghi di recupero (in quel determinato momento dell'anno) hanno fatto saltare il tutto.

La volontà di Palladino

Adesso la volontà di Palladino potrebbe essere decisiva nell'approdo dello stesso Kean alla Fiorentina. Sentirsi coccolato da un tecnico ambizioso, si legge su La Gazzetta dello Sport, ha riacceso la voglia di mettersi in gioco di un attaccante che ha fame di gol e che ha un sogno chiamato Nazionale.