Video - Amrabat spacca la porta! Un bellissimo gol dell'ex centrocampista viola nel preliminare di Champions contro il Feyenoord

In questi giorni si stanno giocando i preliminari di Champions League. Una delle partite più interessanti di questo turno ad eliminazione era senza dubbio quella fra il Fenerbache di Amrabat e il Feyenoord.

Nonostante la sconfitta del club turco per 2-1 il centrocampista marocchino è stato protagonista in campo con un gol spettacolare segnato al 86' minuto e valido per il momentaneo 1-1.