Dopo Fiorentina-Panathinaikos ha parlato Raffaele Palladino, allenatore viola. Queste le sue parole: "Non so se sia stata la partita della svolta, ma sicuramente volevamo vincere e abbiamo vinto con merito. E' stata una bella notte. Voglio ringraziare i tifosi perché ci hanno dato tanto, e grazie ai ragazzi che hanno fatto una grande prestazione. Nel primo tempo potevamo fare molti più gol, poi nel secondo tempo ci siamo abbassati. Ho capito quale è il problema, ma al momento non riusciamo a mantenere l'intensità di gioco per 90 minuti. Il primo tempo forse è stato il migliore dell'anno.

Prima del match c'era tensione, delusione… Siamo i primi a voler portare la Fiorentina alla vittoria. Questa serata bellissima è fondamentale per dare slancio. Questo entusiasmo va portato a domenica. Terracciano? Con lui ho un grande rapporto, è un grande professionista.

Al Viola Park abbiamo passato giorni di delusione. La sconfitta in Grecia non ci è andata giù. Ho caricato i ragazzi ma non c'era bisogno. Erano carichi e volevano ribaltare il risultato. Mi son messo lì e ho lasciato fare a loro. Questo per me è un anno di crescita e formazione, sono felice di poter passarlo insieme a questi ragazzi. Dobbiamo crescere, ho la squadra al completo da 3 giorni. Lavorare con tutti è importante. Gudmundsson? Lo aspettavamo, siamo contenti di lui e sta continuando a crescere. Mi piace questo 3-5-2 che è camaleontico. A volte diventa un 3-4-3. Poi siamo passati al 4-3-3, la squadra deve saper fare tutto.

Gosens non è andato in nazionale? Sono stupito, così come per Dodo. Credo che entrambi stiano facendo un grande campionato. Soprattutto a livello di numeri. Devono solo pensare a lavorare e alla fine la nazionale se la riprenderanno".