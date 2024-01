Ngonge-Fiorentina: Il Napoli complica i piani ai viola, l'alternativa prende campo. Un uomo in pole come terzino destro

Il Verona tiene la barra dritta per quanto riguarda la richiesta economica su Cyril Ngonge: 12 milioni di euro. Una cifra che la Fiorentina ritiene troppo elevata.

Proposta più ricca del Napoli

In queste ore per l'attaccante esterno è arrivata una proposta più ricca da parte del Napoli; per questo motivo la dirigenza gigliata ha iniziato a valutare in maniera molto più approfondita la candidatura di Bryan Gil (2001) in uscita dal Tottenham.

Un uomo in pole per la difesa

Per il laterale difensivo era e resta in pole rispetto agli altri nomi sondati Davide Faraoni del Verona. C'è da trovare con i gialloblu l'accordo circa la formula della cessione, mentre il giocatore è già pronto per il trasferimento. La Fiorentina punta al prestito (con diritto di riscatto) mentre i gialloblù premono affinché questo prestito sia accompagnato da un obbligo di acquisto a giugno.