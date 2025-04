Il pessimismo su Reijnders mette in crisi Conceiçao che può sostituirlo proprio con un ex obiettivo della Fiorentina

Quando a gennaio la Fiorentina era in cerca di un centrocampista nel finale di sessione, sul piatto c'era anche Warren Bondo: alla fine però il francese è passato dal Monza al Milan, salvo trovare poco spazio nei primi due mesi. Ma stasera potrebbe toccare proprio a lui secondo La Gazzetta dello Sport: da ieri infatti non è al meglio Tijani Reijnders, vero faro dei rossoneri in questa stagione. Colpa di un virus che lo ha debilitato e sul suo recupero filtra pessimismo. E per la Fiorentina l'assenza dell'olandese sarebbe un gran bel vantaggio.