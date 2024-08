Il mercato della Fiorentina, sotto forma di action movie hollywoodiano, nel pezzo di Benedetto Ferrara su La Nazione:

"E’ arrivato in sala “Mission impossible 7 – il ridimensionamento ambizioso”, il sequel della celebre saga cinematografica stavolta non avrà come protagonista Tom Cruise perché l’eroe sarà niente meno che Daniele Pradè, per gli semplicemente Daniè. Il protagonista avrà una missione apparentemente impossibile: costruire una squadra migliore della precedente, abbassando un po’ il monte ingaggi e con un budget che non deve superare gli incassi. Il nostro eroe ha due settimane di tempo, un allenatore che gli fa fretta, il pubblico in ansia e un bel po’ di ostacoli. Riuscirà il nostro eroe a stupirci con effetti speciali? A saltare da un terrazzo all’altro, ad afferrare al volo un aereo in fase di decollo, a lanciarsi da un treno in corsa, a correre a 200 all’ora intorno al Viola Park senza spettinarsi, il tutto mentre Palladino continua a guardare l’orologio per mettergli fretta?

Adrenalina a mille nei 40 gradi di Bagno a Ripoli, dove i fidati Ferrari e Goretti lavorano duro per dare una mano al protagonista del mercato più difficile di “quasi” sempre. Il tutto con una serie di camei incredibili: C’è Sabiri, colpo di mercato incompreso. Poi c’è Amrabat, che sogna di tornare in Premier ma al momento si deve accontentare di fare un salto a Grassina".