Malusci: "Il nome giusto per ricompattare la piazza era Sarri. Pioli sa come gestire le situazioni difficili a Firenze"

L'ex Fiorentina Alberto Malusci ha parlato a Radio Bruno, intervenendo sul possibile nuovo allenatore della squadra viola, oltre che su alcuni singoli della rosa gigliata: “Per ricompattare l'ambiente serviva Sarri. Adesso il nome giusto per la Fiorentina è quello di Stefano Pioli, che è un moderatore. Sa come gestire una piazza come Firenze, perché l'ha vissuta durante un momento difficile”.

E ancora: “Il rinnovo di De Gea è stato un segnale importante. Quello di Dodô invece me lo sarei aspettato mesi fa. Devi muoverti, perchè se no arrivano le concorrenti. Vediamo cosa succede con Kean. Gudmundsson? Io lo terrei. Deve entrare nelle grazie del gruppo. Se lo fa può avere una forza dirompente come aveva fatto vedere all'inizio della sua avventura a Firenze".