L'ex difensore viola Roberto Galbiati ha parlato a Lady Radio, toccando alcune tematiche dell'attualità della Fiorentina.

‘Conosciamo l’Atalanta, ma la Fiorentina ha vinto con merito e…'

“Kean torna dalla sosta rinvigorito grazie alle due reti segnate con la Nazionale, è stato tra i migliori dell’Italia in entrambe le gare. Una partita difficile ed interessante, l’Atalanta ha alcune assenze ma una rosa che offre parecchie scelte e conosciamo bene il suo modo di stare in campo. La Fiorentina vista con Panathinaikos e Juventus ha meritato di vincere e le aspettative sono positive per quanto visto. Palladino ora ha tante scelte, ma è difficile modificare la formazione schierata con la Juventus, perchè la squadra è ben equilibrata”.

‘L’Europa League permetterebbe alla Fiorentina di…'

“Mandragora è in una forma in cui non lo abbiamo mai visto a Firenze in questi anni, e si abbina molto bene con Cataldi e Fagioli. Non è una gara per far rimettere minuti nelle gambe ai calciatori, ma è essenziale dal punto di vista della classifica. Chi dovesse scendere in campo significherebbe che può dare un contributo per la gara. La Fiorentina deve arrivare in Europa League per fare un ulteriore passaggio, così da convincere a venire in viola anche qualche allenatore di spessore diverso, oltre ai calciatori”.