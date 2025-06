Va avanti il mercato in salsa iberica del Como di Fabregas che ha messo nel mirino l'esterno classe 2005 del Betis, Jesus Rodriguez: protagonista con i verdiblancos nel doppio match che li ha visti eliminare proprio la Fiorentina nella passata edizione di Conference. Rodriguez ha anche segnato un paio di giorni fa all'Italia Under 21, nel terzo incontro dell'Europeo. Per il loro gioiellino gli andalusi chiedono oltre 20 milioni di euro.

Niente riscatto insomma per Ikoné che non ha sfigurato nella seconda parte di stagione in riva al lago ma obiettivi un po' più alti per la formazione lariana.