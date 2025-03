Si avvicina il Pepito Day e la prima partita che viene in mente quando si pensa a Giuseppe Rossi è indubbiamente Fiorentina-Juventus 4-2. Tra le voci di quel match, c'era anche (per Mediaset) il telecronista Marco Foroni. Questo il suo racconto a Cronache di Spogliatoio: “Il primo ricordo di quella giornata è il viaggio di ritorno insieme a Trevisani (altro commentatore di Fiorentina-Juventus ma per Sky, ndr). Ci confrontavamo se era normale il numero di lamentele di tifosi della Juve sui social sulla mia telecronaca…”.

“Non sono fiorentino né antijuventino, ma c'erano tante polemiche bianconere”

E aggiunge in merito: “La realtà è che la dinamica, il momento e il fatto che i tifosi della Fiorentina aspettavano da 15 anni hanno portato il telecronista ad accompagnare il ritmo della partita con trasporto. Una rimonta incredibile, io e Riccardo abbiamo urlato entrambi probabilmente nella cuffia dell'altro. Diciamo che è abbastanza normale una reazione del genere. Io non sono né fiorentino né antijuventino, significa solo che ho fatto bene il mio mestiere”.

“Rivalità Fiorentina-Juve fortissima, ricordo tutto. E aspettare 15 anni…”

Sulla gara: “Ricordo bene quella Juventus. Una formazione discreta. E chiuderà per altro con 102 punti… In più la rivalità, soprattutto per i fiorentini, è incredibile. Io mi ricordo bene la lotta Scudetto 81/82, ricordo i cassonetti incendiati per Baggio. Indubbiamente è la partita dell'anno a Firenze, e hanno aspettato 15 anni per vincere”.