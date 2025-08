La Gazzetta dello Sport: La Fiorentina cambia strategia

Una pagina interamente dedicata alla Fiorentina da parte de La Gazzetta dello Sport.

Pagina 23

Il titolone è: “La Viola sulle punte”. E ancora: “Cambio di strategia L'obiettivo è un ‘9’ e piace Ioannidis”. Sommario: “Kean e Dzeko possono giocare anche insieme: la Fiorentina adesso cerca un centravanti alternativo ai due big”.

Nemmeno un tiro in porta

In taglio basso spazio per l'amichevole di ieri: “Un Leicester sprint non concede neppure un tiro”. Sottotitolo: “Gli inglesi segnano nel primo tempo. Nella rirpresa Pioli schiera i titolari che non si rendono mai pericolosi”.