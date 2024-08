Corriere dello Sport-Stadio: Gud, tutte le verità

In apertura, sulla prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio di Firenze, leggiamo: “Gud, tutte le verità”. A pagina 2, invece, si parla di cessioni: “Juve, l'intrigo di Nico. Commisso è fermo sulla richiesta, l’argentino ha fretta ma a quelle cifre l’affare può saltare. Arthur o Kostic possibili contropartite tecniche. Il dt Giuntoli in pressing, la Viola chiede 40 milioni e l’ala vuole solo i bianconeri”.

A pagina 10 e 11, invece, si parla del nuovo acquisto Albert Gudmundsson: “«Devo ancora andare al massimo», Gudmundsson senza limiti: «Non sono giovanissimo, ma non ho espresso il meglio di me Ho parlato con Palladino del mio ruolo: là davanti posso giocare in tutte le posizioni»”. In basso a pagina 10 si pensa alla partita di domani, parlando di spettatori e di probabile formazione. A pagina 11: “Sagnan, si può fare. Prezzi alti per Lovric”. In basso, l'approfondimento sulla Supercoppa Primavera.