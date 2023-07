Tutto fatto per l'approdo di Arthur Melo alla Fiorentina. Il brasiliano sarà un nuovo giocatore viola: arriva con la formula del prestito oneroso (2-3 milioni di euro ai bianconeri) con diritto di riscatto, non obbligo, per una cifra intorno ai 20 milioni di euro. Previste per domani le visite mediche a Firenze.

Questo era anche l'ultimo giorno valido per pagare la clausola di Boulaye Dia alla Salernitana. Ma il giocatore piace molto alla Fiorentina e questo ormai da mesi. Il club viola potrebbe presentare alla Salernitana un’offerta che si aggiri intorno ai 20 milioni di euro. Le alternative si chiamano Nzola e Arnautovic, anche se le piste sono piuttosto fredde.

Capitolo Amrabat: il suo ritorno a Firenze è in forte dubbio, perché è un giocatore che ha chiesto di essere messo sul mercato ed è stato accontentato dalla società. E ora, con l'arrivo del suo procuratore nel capoluogo toscano, arrivano segnali che qualcosa di importante si stia muovendo per lui. Il Manchester United è molto forte sul marocchino e non è scontato che un possibile accordo possa giungere anche nel weekend.

Infine Bonaventura ha attirato l’attenzione di club del campionato arabo. Gli occhi attenti della Saudi Football League, pronta a ricoprire di soldi tantissimi calciatori non hanno certo lasciato indifferente giocatore ed entourage. Ma secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, non ci sono dubbi sul fatto che Jack vestirà la maglia viola anche nella prossima stagione.