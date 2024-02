Insigne: "Mai pensato di lasciare Toronto. Qui sto benissimo, ma dove vado? Mi dispiace non aver dato ancora il mio 100%"

L'ex attaccante del Napoli Lorenzo Insigne, ora in forza al Toronto in MLS, ha parlato del suo futuro durante un'intervista ai canali FIFA. Il giocatore di origine partenopea ha ribadito la sua volontà di rimanere in Canada, dopo essere stato nel mirino anche della Fiorentina per il mercato:

“Qui sto benissimo, dove vado?! Non ho mai pensato di andare via. Un anno e mezzo fa ho fatto questa scelta e sono contento. Mi dispiace non aver dato ancora il mio contributo al 100% alle persone che hanno creduto in me. Con la mia famiglia ci troviamo alla grande qui e fin quando mia moglie e i miei figli stanno bene sto bene anche io. Siamo felici, a Toronto ci hanno accolto davvero benissimo”.