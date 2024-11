Pardo: "Le finali perse deformano la realtà, ma la Fiorentina è da anni che lavora bene. Palladino sta migliorando il gioco di Italiano"

Pierluigi Pardo, opinionista sportivo, ha parlato alla trasmissione ‘Tutti Convocati’ su Radio 24, dove ha analizzato il momento d'oro della Fiorentina, al terzo posto in classifica dopo dieci giornate. Pardo ha menzionato anche il predecessore di Palladino:

“Le finali perse sono una lente deformante…”

“La Fiorentina sta facendo benissimo da anni, lavora bene. Le finali perse sono una lente deformante, grandi sole - come si dice a Roma - che possono creare malcontento… ma se pensiamo alle Olimpiadi è come se fossero un argento, che è sempre un risultato eccellente. La Viola si è spostata ormai stabilmente nel lato sinistro della classifica, milita in Europa in maniera fissa e questo è un bel momento per Palladino”.

Il confronto con Italiano

“Con Italiano c'era un gran possesso palla, tantissimi aspetti positivi e ora Palladino eredita una situazione dove può migliorare il gioco del suo predecessore. A Firenze c'è un po' tanta pressione ma credo sia una cosa bellissima, a differenza di Bergamo dove forse se ne percepisce un po' di meno”.