Europa League, il Manchester United perde anche questa. Tottenham campione, Vicario decisivo

Finale di Europa League, al San Mames di Bilbao il Manchester United riesce… a perdere pure questa. Stagione da dimenticare per i Red Devils, quintultimi in campionato a fronte di un doppio cambio in panchina. Nemmeno il subentrato Amorim, infatti, è riuscito a regalare una gioia ai tifosi dello United, caduto per 1-0 nella finalissima di questa sera.

Il match è stato sbloccato da una rete di Johnson nel primo tempo, un rocambolesco tap-in che ha battuto Onana. Nel corso della gara si è distinto Guglielmo Vicario, l'ex Empoli ha sfoderato qualche parata di rilievo, mantenendo la porta chiusa fino al 97'.

L'ex squadra di De Gea, con questa sconfitta, non si qualifica dunque in Champions League. Ci vanno invece gli Spurs, campioni dell'Europa League da questa sera.