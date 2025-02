Intervenuto a Lady Radio, l'ex difensore viola Celeste Pin ha parlato in vista della sfida col Verona, altra sua ex squadra, toccando vari temi caldi dell'attualità a tinte viola.

‘Gudmundsson ha smarrito la fiducia, Palladino deve dargli gli spazi che merita’

“Riscatto di Gudmundsson? Domanda complicata. Quando è arrivato a Firenze, con Kean, chi è che poteva pensare che l'ex Juventus potesse essere ciò che è oggi, e l'islandese pure? L'ex Genoa a Firenze non ha mai trovato la possibilità di avere continuità, ha avuto infortuni. Si sente il ‘numero due’ oggi quando entra in campo, però è arrivato da numero uno. Solo lui può ritrovarsi e venirne fuori, in funzione della squadra. Palladino deve concedergli i suoi spazi, il giocatore ha smarrito la fiducia. Ripartirei da zero con Gudmundsson, e quando torna vederlo dall'inizio, con lo spazio che si merita”.

‘Il tecnico viola deve dare certezze alla Fiorentina’

“Palladino ha a disposizione una rosa mai vista prima con Commisso. Ha possibilità di scegliere e cambiare tanti calciatori. Deve dare alla Fiorentina delle certezze in ciò che va a fare, sul piano tattico se vuole insistere sul 4-2-3-1 vanno trovati i calciatori nei ruoli giusti, non adattarli. Oggi la rosa viola può essere adatta a tanti moduli, ma non sono quelli che ti fanno vincere la partita. Col Como la Fiorentina ha preso dei gol che gridano vendetta”.