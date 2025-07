Filippo Galli, ex difensore con un trascorso nel Milan, ha parlato durante il Pentasport di Radio Bruno

“Comuzzo? Lo ho visto solo in qualche partita, è un difensore che mi piace molto: ha grande attenzione, legge bene le situazioni di gioco e questo è importantissimo per un difensore, credo che ci siano ancora margini di miglioramento notevoli e mi auguro che la Fiorentina se lo tenga stretto. So che oggi il mercato è impazzito, ci sono offerte che non si possono rifiutare, ma penso che Pioli vorrà tenerselo ben stretto: avere un tecnico come lui è solo una cosa positiva per il ragazzo”.

“Bisogna trovare un equilibrio tra chi arriva dal settore giovanile, che è importante perché abilita l'idea di avere una società sostenibile e sorride al bilancio, e giocatori più esperti. Bene fa la Fiorentina sotto questo punto di vista, ha a disposizione un centro sportivo come il Viola Park che in pochi altri hanno la fortuna di avere, mi auguro sia un valore aggiunto sia per la Fiorentina che per la Nazionale, visto che abbiamo già saltato due Mondiali".

“I giovani vanno messi nelle condizioni di imparare a giocare a calcio più velocemente: a volte si hanno queste idee che si debba necessariamente partire dalla tecnica, che è sì importante ma che deve essere propedeutica al gioco, alle scelte in campo, agli avversari: io credo che il talento in Italia ci sia, ma va fatto esprimere. Non è vero che in Italia i giovani non giocano, ragazzi come Yamal sono eccezioni e non la regola. In altri paesi magari lavorano sul farli giocare presto per metterli sul mercato, noi ancora facciamo fatica ma dovremmo farlo non per un valore economico, ma per creare qualità nelle nostre prime squadre”.