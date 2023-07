Il Chelsea ha fatto sapere alla Fiorentina che c'è un giovane che può fare il suo rientro in Italia

Il Chelsea ha praticamente chiuso il passaggio del difensore Ampadu al Leeds, ma sempre il Chelsea ha fatto sapere alla Fiorentina (così come ad altri club italiani) che il giovane Cesare Casadei, classe 2003, potrebbe giocarsi l’occasione di rientrare, almeno per una stagione in prestito, in Italia.

Tutta da vedere quale potrà essere la risposta della Fiorentina a questa proposta.

A riportare la notizia stamani è il quotidiano La Nazione.