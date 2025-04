Il dubbio portiere che torna ad assillare Palladino

La partita contro il Celje è fondamentale per il prosieguo del cammino europeo della Fiorentina. Nonostante questo, data la qualità della squadra avversaria, Palladino potrebbe cogliere l'occasione per far rifiatare i giocatori che nelle ultime settimane hanno avuto un alto minutaggio, rispolverando quelli che sono rimasti in panchina.

Fra questi c'è sicuramente il portiere Pietro Terracciano. L'ex titolare della Fiorentina ha perso il posto a causa di una stagione a dir poco straordinaria di David De Gea. L'azzurro è scalato quindi nelle gerarchie diventando il “portiere di coppa”. La sua brutta prestazione nella partita di andata contro il Panathinaikos ha però rimesso tutto in discussione, tanto che nel match di ritorno Palladino gli ha preferito il portiere spagnolo. Secondo La Gazzetta dello Sport il tecnico viola non sembra aver ancora preso una decisione sul titolare nella partita di domani sera, anche se le prestazioni fanno decisamente pendere la bilancia a favore di De Gea.