Nella sua intervista a La Repubblica, l'ex calciatore (tra le altre) della Fiorentina Giuseppe Rossi ha parlato anche della Viola targata Vincenzo Italiano: “Ha giocatori che fisicamente sono messi bene. Non conosco bene Beltran, Nzola ha parecchia forza. Diciamo che ci vorrebbe un ‘nove e mezzo’ davanti, per il gioco che fa la Fiorentina. Ma con il lavoro in allenamento, i gol arrivano”.

Sul paragone con la sua Viola: “Vedo la stessa voglia di giocare. Non c'era squadra che lo facesse meglio di noi, vedo che è così anche adesso. Bonaventura è straordinario nel raccogliere palla dalla difesa per portarla avanti. Fa la differenza nel passaggio tra le linee, è fondamentale. Il Cuadrado di ora? Indubbiamente Nico Gonzalez”.