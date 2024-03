Un raggio di serenità per Bonaventura: La clausola che porterà al rinnovo del contratto

C'è un raggio di serenità che accompagna Giacomo Bonaventura dopo le recenti difficoltà. Difficoltà rappresentate dai rumors di mercato, da una trattativa per il rinnovo che pareva si fosse arenata. Lo si legge stamani su La Repubblica.

Apprezzamento da parte di Barone

Questo raggio di serenità sarebbe rappresentato dalle parole espresse dal direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, prima della sfida col Torino, spiegando come il club sia “super contento” del rendimento del calciatore e come sul suo contratto vi sia una clausola molto chiara che vale il rinnovo automatico fino al 2025.

Basta il 70% delle gare e poi…

A Bonaventura basta giocare almeno il 70% delle gare complessive in stagione tra tutte le competizioni della Fiorentina, per avere l'accordo rinnovato per un'altra stagione alle stesse condizioni attuali dal punto di vista economico.

Certo, fino a poco tempo fa si parlava di permanenza fino al 2026, adesso quell'orizzonte non sembra percorribile e ‘tocca accontentarsi’ di un anno in più.