Cambiano gli accordi per la Conference League fino al 2027. Ecco dove vedere la Fiorentina in Europa nella prossima stagione

Cambiano gli accordi per quanto riguarda le competizioni europee. Nella prossima stagione, la Fiorentina di Raffaele Palladino giocherà la Conference League per la terza edizione consecutiva, che sarà trasmessa solo da una delle due emittenti.

Ecco dove vedere le competizioni europee

Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, dalla prossima stagione Champions League, Europa League e Conference League si potranno vedere solo su Sky e NOWtv, piattaforma streaming dell'emittente. Per i tifosi viola, quindi, non sarà più possibile vedere la Fiorentina in Conference su DAZN.