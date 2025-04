Questo pomeriggio l'ex portiere Gianluca Berti, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare il momento della Fiorentina di Raffaele Palladino alla vigilia del derby contro l'Empoli.

“Sicuramente nessuno si sarebbe aspettato l'assenza di un giocatore decisivo come Kean, lui e De Gea sono i piu forti in questo senso, in un periodo decisivo come questo. Non era facile andare a vincere a Cagliari e la Fiorentina ce l'ha fatta lo stesso: con questa vittoria i viola hanno la possibilità di tenere tutto ancora aperto fino alle ultime giornate. Non è una cosa scontata”.

"Non credo alla Fiorentina in Champions League"

Ha anche aggiunto: “Secondo me per quello che riguarda la Champions League a Firenze dovremmo essere un po' piu obiettivi. Secondo me non c'è margine per raggiungere quell'obiettivo lì, ma l'Europa League resta ancora alla portata: i viola saranno in corsa fino alla fine. Quella di domani acquista un valore fondamentale: la Fiorentina si troverà davanti una squadra che ha assolutamente bisogno di punti per cercare di raggiungere la salvezza".

“L'Empoli verrà a Firenze per fare la partita”

Ha parlato anche delle assenze in casa viola: “Con le assenza di Kean e Dodo la Fiorentina perde tantissimo, ma se si mettono le due rose a confronto è normale che i viola siano superiori. Sappiamo però che quando ci sono forti motivazioni le cose cambiano, e loro si giocano la vita domani. Conosco bene l'ambiente di Empoli, uno pensa che siccome vengono a Firenze a giocare contro un squadra piu forte di loro possano partire sfavoriti. Loro domani vengono a fare la partita della vita, e per questo la Fiorentina dovrà avere un atteggiamento importante altrimenti si rischia la figuraccia”.

“Per gli azzurri salvarsi all'ultima giornata è come vincere la Champions League”

Un focus anche sull'Empoli: “Stanno vivendo un girone di ritorno molto complicato , la storia dell'Empoli ci insegna che se si salva all'ultima giornata è come se vincesse la Champions League. In questa Serie A con grandi soldi e grandi proprietà, bisogna solo dire bravi ad club d una cittadina di poco piu di 50mila abitanti: non. mai facile confermarsi e gli azzurri invece spesso ci sono riusciti. Quest'anno la squadra è rinnovata e molto giovani, ed ha grandi difficoltà soprattutto in zona gol, ma loro dall'inizio dell'anno sanno che per salvarsi serve un'impresa”.