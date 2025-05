Intervenuto a Toscana TV, l’ex difensore della Fiorentina Stefano Carobbi si è espresso su alcune tematiche di casa viola, dall’attualità ad alcune prospettive future.

‘Bisogna restare coi piedi per terra perchè…’

“La Conference League è una vetrina importantissima per la Fiorentina e permette di gestire la rosa. Bisogna però stare con i piedi per terra, perchè senza l’Europa si sarebbe parlato di completo fallimento. Bisogna mettere a disposizione di Palladino 2-3 giocatori che possano fare la differenza. La Fiorentina deve puntare ad entrare in Europa League, per me le prime 4 per un paio d’anni sarà dura superarle”.

‘Contento per Fagioli, terrei Adli. Davanti servono altri gol’

“Sono contento per il riscatto di Fagioli, è un valore aggiunto, giovane e con margini di miglioramento. Non ha ancora fatto vedere tutto il suo talento ma è un giocatore importantissimo. Spero che possa rimanere anche Adli, magari mediando sul prezzo che mi sembra un po’ alto. Anche Cataldi deve restare, lascerei andare Beltran e Gudmundsson che non hanno fatto ciò che dovevano fare. Gudmundsson ha fatto vedere sprazzi di talento solo ad inizio anno. Davanti servono altri gol, non può bastare solo Kean”.