Ikoné: "Peccato perché potevamo vincere ma è dura fare gol. Il gol? Palla top di Bonaventura..."

Un insolito Jonathan Ikoné al microfono di Dazn dopo il gol del pari contro il Genoa:

"C’è un po’ di dispiacere perché avevamo la possibilità di vincere oggi, abbiamo provato di tutto ma è difficile fare gol. Ora a testa verso la prossima partita. Cosa mi ha detto Italiano? Mi ha detto di aspettare perché non c’erano tanti palloni per me e di fare le cose per bene quando sarebbe arrivata l’occasione buona. Il gol? Palla top di Jack, io ho fatto di tutto per segnare".