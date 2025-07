C'è ancora distanza tra offerta e richiesta per Sohm: il giocatore però spinge per la Fiorentina. I dettagli

La Fiorentina sta guardando in casa del Parma per il suo centrocampo: non solo Bernabè, per il quale la richiesta è troppo alta. La dirigenza viola ha quindi deciso di puntare sullo svizzero Simon Sohm, per il quale la richiesta del Parma è di 15 milioni di euro.

Sohm pronto a sposare la causa viola

La Fiorentina vorrebbe spendere tra gli 8 e i 10 milioni per il classe 2001 elvetico; come riporta Sky però, c'è la volontà del giocatore di provare la nuova avventura viola dopo tanti anni al Parma e questo è un aspetto da non sottovalutare. Da capire se si giungerà ad un punto di svolta.