Altro che Moise Kean, il Manchester United si assicura Benjamin Sesko: lo sloveno incontrerà i tifosi prima della sfida con la Fiorentina

Dopo esser stata considerata per molte settimane una delle antagoniste della Fiorentina per Moise Kean, con il club inglese che era stato individuato come possibile squadra interessata a pagare la clausola per il centravanti, questo pomeriggio il Manchester United ha ufficializzato il nome del suo futuro centravanti. Secondo quanto riportato nel pomeriggio da Fabrizio Romano i Red Devils hanno raggiunto l’intesa con il Lipsia per il passaggio di Benjamin Sesko in Premier League.

Il Manchester United ha un nuovo centravanti

Secondo quanto sottolineato dall’esperto di mercato il club di Manchester, per accontentare le richieste di Amorim, ha sborsato una cifra monstre per lo sloveno: Sesko si trasferirà in Inghilterra per una cifra, tra parte fissa e bonus accessori, di circa 80 milioni di euro. La trattativa, durata qualche settimana, è stata conclusa nella giornata di oggi, con il giocatore che è già in viaggio verso Manchester.

Lo sloveno sarà presentato prima dell'amichevole contro la Fiorentina

Sesko arriverà in Inghilterra in serata, per svolgere soltanto domani tutte le fisiche mediche del caso e successivamente mettere nero su bianco l’accordo. Il gigante classe classe 2003, che lascia la Germania dopo sole due stagione, verrà poi presentato proprio in occasione dell’amichevole di sabato all’Old Trafford contro la Fiorentina: nei minuti precedenti al fischio iniziale il centravanti farà il primo bagno di folla presentandosi ai suoi nuovi tifosi.