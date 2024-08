Il giornalista Massimo Caputi è intervenuto a Il Salotto Viola su Italia7 parlando diffusamente di Fiorentina durante questi ultimi 10 giorni di mercato e dopo l’esordio viola a Parma.

’Servirà tempo per assimilare il modo di giocare di Palladino’

“Ci sono dei calciatori che possono arricchire sul piano della qualità e della diversità la Fiorentina, rispetto al passato. In una squadra è importante l’aspetto offensivo e molto dipenderà dalla stagione di Kean, calciatore sul quale ritengo valesse la pena di investire e scommettere. Gudmundsson e Richardson, così come Colpani sono calciatori che portano qualità. Non dimentichiamo però che la Fiorentina ha cambiato allenatore passando da Italiano a Palladino e cambiato modo di giocare. Serve tempo per assimilare e tutto si fa più complicato quando i calciatori arrivano un’ora prima di scendere in campo. Si va in ritiro i primi di luglio coi Primavera e qualche titolare che non è andato in nazionale e quando mancano calciatori che ancora non sono arrivati dal mercato. Perchè si fa un ritiro di un mese se poi la squadra si prepara negli ultimi 10 giorni? Capisco però che negli ultimi giorni di mercato poi tutti comprano meglio, perchè si aspettano i saldi…”.

‘In Conference League De Gea potrà ritrovare una prospettiva’

“De Gea porta esperienza utile in una squadra come la Fiorentina ed ha grande personalità. Già soltanto con la sua presenza anche nello spogliatoio penso che possa dare a prescindere il suo contributo, chiaro che non è stato preso per fare il mentore ma il giocatore. C’è una bella competizione con Terracciano, che a Parma ci ha già messo del suo contribuendo al pareggio viola. Penso che De Gea potrà tornare a giocare in Conference League, comunque un bel palcoscenico in cui avere una prospettiva. Il titolare al momento però mi sembra Terracciano. Il futuro di Gonzalez? Penso più Atalanta che Juventus, soprattutto se Lookman dovesse lasciare la Dea, anche perchè la solidità economica dei bergamaschi è superiore rispetto a quella bianconera. Aggiungo poi che forse Commisso e i tifosi viola preferirebbero non cedere un giocatore forte alla Juventus come al solito”.