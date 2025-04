Il giornalista e direttore di Italia7 Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno, analizzando a tutto tondo varie tematiche di casa Fiorentina, dal campo ai singoli, soffermandosi su presente e futuro.

“La più bella prova viola della stagione quella di domenica scorsa. L’Atalanta è una squadra forte e la Fiorentina ha offerto una grande prestazione, mettendo in campo cose che fino ad un mese fa non si vedevano. In campo poi c’è un marziano come Kean, attorno al quale ora c’è una squadra, che non si limita a dargli palla. L’azione viene accompagnata, ci sono soluzioni, viene da pensare che la squadra abbia ancora margini di crescita. La Fiorentina è una grande squadra, l’Atalanta non è più forte nei singoli. Acquisita personalità e trovato il modulo più giusto ora le cose cambiano, ci sono 8 giocatori di livello internazionale".

‘La Fiorentina ha lasciato punti ma si presenta nelle migliori condizioni in questo finale’

"Un mese fa prima del Lecce la situazione era difficile, la squadra non si trovava. Si è lasciato qualcosa per strada e se si guarda l’organico qualche punto in più lo si poteva fare. Il Milan visto nell’ultima mezz’ora a Napoli può batterti, non gli manca nulla a livello di squadra. La Fiorentina deve mettere in campo le armi migliori, in primis le ripartenze, e avere continuità. Era prevedibile che con un allenatore così giovane si pagasse lo scotto del noviziato, non è un allenatore preso a caso, ci hanno pensato a lungo e lui stesso era consapevole che ci sarebbe voluto del tempo. In questo rush finale la Fiorentina mi sembra si presenti nelle migliori condizione e deve proseguire su questa strada”.

‘Ci sono tante valutazioni da fare, ma se si hanno idee chiare…'

“Per crescere ancora adesso serve migliorare le soluzioni per la panchina, ci sono ancora alternative che lasciano dei dubbi quando entrano e danno un contributo di spessore molto differente. Scommetto su Ndour, mi piace moltissimo, è un ragazzo che vale. Se non si dovesse riscattare Fagioli? Non succede nulla, ne vado a prendere un altro, magari giovane, anche se do per assodato comunque che lo tengano, dura rifare un affare così. C’è da pensare anche alla situazione di Adli, alla Fiorentina servirebbe forse più un centrocampista di gamba, se poi si fosse davvero convinti del calciatore allora il discorso cambia. Ci sono diversi giocatori da valutare, sarebbero tantissimi i soldi da spendere. Quando hai le idee chiare puoi cedere chiunque… De Gea? Potrebbe decidere di restare anche a Firenze per la carriera fatta, ma se avesse altre ambizioni e la squadra non centrasse le coppe, il discorso cambia".