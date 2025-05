Il procuratore e tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi ha parlato così a Lady Radio: “Giusto che la conferma, in questo caso il rinnovo, dell'allenatore arrivi dal presidente, ma ad annunciarlo deve essere il direttore sportivo. Altrimenti che ci sta a fare lì Pradè? Avrei però aspettato la fine della stagione, anche se la decisione era già presa. Se Commisso ha confermato Palladino vuol dire che c'è fiducia e simpatia reciproca”.

“Fagioli non è più lui, cambio giusto”

Sui cambi: “Fagioli non è lui, ogni tanto ha qualche acuto ma è al 60%. Certo, la sostituzione arriva dopo che aveva fatto due buone giocate, ma in generale era stato uno dei peggiori. E' fortemente condizionato da quello che è successo extra campo, non c'è niente da fare. Mi fa più arrabbiare la sostituzione di Gosens, che anche se stanco poteva aiutare con la sua esperienza e la sua leadership”.

Poi ha aggiunto: “In campionato è tutto complicato, giocare a Venezia non è per niente semplice. Secondo me è difficilissimo centrare l'Europa League, anche perché ad oggi più che le gambe mi preoccupa la testa”.