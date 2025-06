Calamai: "La forza di Pioli è lavorare con quello che ha, ma stavolta serve pretendere acquisti mirati e meno scommesse"

Nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com, il giornalista fiorentino Luca Calamai ha parlato anche di Fiorentina e della nuova avventura a Firenze di Stefano Pioli. Queste le sue parole:

“Pioli presto verrà ufficializzato come tecnico della Fiorentina. Stefano è un Normal Man. E questa è sempre stata la sua forza. Lavora con il materiale umano che gli viene messo a disposizione. Ma, per riportare la pace tra società e tifoseria e per far crescere il progetto, Commisso stavolta dovrà fare un po' di violenza al suo carattere. Dovrà pretendere pochi acquisti mirati e meno scommesse. Firenze è pronta ad accogliere Pioli tra gli applausi ma vuole che lui diventi il garante di una città che ha bisogno assoluto di tornare a vincere”.