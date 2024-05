Allenatori al capolinea, lo strano incrocio di fine stagione

La partita tra Fiorentina e Monza ci offre uno strano incrocio sulle panchine. Strano perché Vincenzo Italiano da una parte e Raffaele Palladino dall'altra sono due allenatori giunti al capolinea e perché hanno avuto parabole simili con le rispettive squadre.

Italiano ha fatto germogliare la Fiorentina

Italiano ha provato a far germogliare e crescere la propria squadra, con principi di gioco estremi ma che, nelle coppe in particolare, hanno dato i propri frutti. Tre finali (una ancora da giocare) in due anni sono lì a testimoniarlo.

Palladino e il Monza

Con le rispettive proporzioni, Palladino ha fatto più o meno lo stesso con il Monza, una squadra che ha messo in mostra un buon gioco e che ha ottenuto risultati all'altezza delle aspettative della società.

In questo senso Italiano e Palladino si somigliano moltissimo.