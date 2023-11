Nico Gonzalez prende definitivamente il posto a Di Maria? L'attaccante viola sempre più inamovibile con Messi nell'Argentina

Venerdì, nella notte italiana, l'Argentina scenderà in campo per sfidare l'Uruguay di Marcelo Bielsa nelle qualificazioni sudamericane per il mondiale 2026. Sono due i dubbi di formazione che accompagnano Lionel Scaloni alla sfida ed entrambi riguardano l'attacco a tre.

Se Messi ha il posto assicurato, l'esterno viola Nico Gonzalez dovrà lottare per il posto sull'altra fascia con Di Maria, mentre Julian Alvarez con Lautaro Martinez come punta centrale. Quest'ultimo ballottaggio sembra essere il più aperto, visto che per ESPN Argentina, Nico sarebbe in vantaggio sull'ex Juventus, avendo giocato dal 1' sia la gara contro il Paraguay che quella contro il Perù. L'attaccante viola è sempre più inamovibile dalla formazione titolare argentina, insieme al “ragazzino” con la numero 10: Leo Messi.

Contro l'Uruguay, l'altro viola Martinez Quarta dovrebbe partire dalla panchina.