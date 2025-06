L'Atalanta alla fine scarta Palladino e sceglie Juric: il croato torna in Serie A dopo i disastri di Roma e Southampton

Niente panchina dell'Atalanta per Raffaele Palladino che era tra i candidati valutati dai bergamaschi per raccogliere la pesante eredità di Gasperini. Il prescelto alla fine è Ivan Juric, ex giocatore proprio di Gasperini ai tempi del Genoa: per lui pronto un contratto biennale. Juric tornerà così ad allenare in Serie A dopo le disastrose esperienze sulle panchine di Roma e Southampton. Palladino invece resta libero sul mercato.