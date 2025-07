Dzeko, basta un gol (in amichevole) per far scatenare una marea di polemiche

Nell'8-0 rifiliato dalla Fiorentina alla formazione Primavera, c'è anche la firma di Edin Dzeko, giocatore che il club viola ha preso a parametro zero, dopo la scadenza del suo contratto con il Fenerbahçe.

E siccome tutto il mondo è paese, è bastato questo suo gol in amichevole, per far scatenare una marea di polemiche, indirettamente, su di lui.

Reazioni dei tifosi

La rete segnata nel corso del primo tempo ha fatto il giro della Turchia, ripresa praticamente da tutti i media principali del paese, ed ha attirato le reazioni dei tifosi del Fener, molti dei quali sono convinti che la società abbia fatto male a non insistere sul centravanti bosniaco.

Tanti gol in due stagioni

Per inciso, nonostante abbia quasi 40 anni, Dzeko nelle ultime due stagioni passate in gialloblu ha segnato la bellezza di 35 gol in due campionati, che diventano più di 40 in due stagioni se si tiene di conto di tutte le competizioni.