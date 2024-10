"La Fiorentina ha battuto gallesi e San Gallo, non proprio due corazzate. Palladino sta dando continuità a Italiano, magari per alzare la coppa"

Bilancio positivo quello della settimana europea per le otto italiane impegnate, con cinque vittorie, un pareggio e due sconfitte e su La Gazzetta dello Sport, Alex Frosio si complimenta così con la Fiorentina:

“Dopo la due giorni di altalenanti soddisfazioni e cocenti delusioni in Champions, l’altra Europa ha restituito un po’ di fiducia al calcio italiano. Lazio, Roma e Fiorentina hanno rimpinguato il bottino delle nostre in Europa League e in Conference. Quando facciamo i conti in tasca ai bilanci miliardari delle inglesi o del Real Madrid, in un confronto impossibile da reggere, per onestà dovremmo fare lo stesso quando le nostre incrociano club dai budget limitatissimi.

La Fiorentina, per restare all’attualità, ha battuto gallesi (The New Saints) e San Gallo, non esattamente due corazzate del calcio europeo, in una competizione in cui, con Vincenzo Italiano in panchina, ha raggiunto la finale nelle ultime due edizioni. Palladino sta riannodando lo stesso filo, pensando magari di arrivare, stavolta, ad alzare al coppa”.