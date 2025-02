Sottil ha un solo obiettivo in testa: convincere il Milan a riscattarlo. E la Fiorentina potrebbe sfruttarlo per prendersi tutto Adli

Dopo l'esordio in Coppa Italia di mercoledì, per Riccardo Sottil dovrebbe arrivare anche quello da titolare oggi in campionato con il Milan. Il sogno dell'ex viola, neanche troppo nascosto, è quello di convincere i rossoneri a riscattarlo a fine stagione per i 10 milioni pattuiti. Secondo calciomercato.com l'occasione potrebbe essere buona per la Fiorentina che ha in ballo anche il cartellino di Adli: stessa formula e stesse cifre per i rispettivi riscatti. Se Sottil diventerà del Milan, la società viola potrebbe approfittarne per fare suo il francese.