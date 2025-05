Nella serata di ieri Robert Francis Prevost è entrato nei salotti di tutto il mondo quando si è affacciato al balcone di piazza San Pietro inaugurando il suo papato.

L'amore per il calcio e il tifo per la Roma

Leone XIV, come ha deciso di chiamarsi, sembra essere in continuità con il predecessore Francesco, almeno per quanto riguarda lo sport. Il nuovo Papa infatti, così come Bergoglio, è un grande amante del calcio. A rivelarlo è Giuseppe Pagano, priore di Santo Spirito a Firenze e amico di Papa Leone, che aggiunge anche un divertente retroscena avvenuto dopo la partita Roma e Fiorentina.

L'aneddoto dopo Roma-Fiorentina

Stando alle parole di Pagano Prevost avrebbe scherzato proprio con il priore di Santo Spirito affermando che la vittoria della Roma, avvenuta pochi giorni dopo la morte di Bergoglio, rappresentava il primo miracolo di Papa Francesco.