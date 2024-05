Intanto Niccolò Pierozzi si regala il suo primo gol in Serie A... allo Juventus Stadium!

Non è stata una stagione semplice per il terzino di proprietà della Fiorentina Niccolò Pierozzi. il classe 2001 ha dovuto subire un infortunio e l'esperienza alla Salernitana non è andata per il meglio, vista anche l'aritmetica retrocessione dei granata con largo anticipo. Ma è arrivato il momento di togliersi una grande soddisfazione.

Primo gol in Serie A per Pierozzi

Si sta giocando Juventus-Salernitana. Al minuto 27, su calcio d'angolo per i granata, sbuca la testa di Niccolò Pierozzi che infila il pallone alle spalle di Szczesny; il polacco tocca ma non basta, è un colpo molto potente. Primo gol in Serie A per il terzino viola, allo Stadium.

Ecco il video del gol: