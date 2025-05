Il rinnovo di Raffaele Palladino ha sorpreso molti tifosi della Fiorentina, sia per i modi che per i tempi. Alla vigilia della partita di ritorno contro il Real Betis in Conference League, poi persa e che è costata alla squadra viola l'eliminazione nel torneo europeo, la società viola aveva comunicato di aver opzionato la possibilità presente nel contratto di Palladino per il rinnovo fino al 2027, per un ulteriore anno rispetto al termine nel 2026.

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, questa opzione era esercitabile entro e non oltre il 30 maggio di questa stagione. La proposta del rinnovo è nata e arrivata dal ds Daniele Pradè, analizzata insieme al dg Alessandro Ferrari e poi portata sul tavolo di Rocco Commisso, che l'ha infine avallata. Sarebbero dunque andate così le cose sul rinnovo di Palladino secondo l'emittente. Una decisione che, comunque sia, è destinata continuare a far discutere.