Marotta: "Oggi non pensiamo alla Fiorentina, ma domenica ci aspetta una partita difficile. La Fiorentina è seconda meritatamente"

Prima della partita contro il RB Lipsia, il presidente dell'Inter Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport della partita di domenica contro la Fiorentina.

Queste le sue parole: “Pensare alla partita di Firenze? Ora dobbiamo pensare alla Champions, dove ogni punto ed ogni gol conteranno. Poi penseremo a Firenze, ma le partite si affrontano una alla volta: domenica affrontiamo in trasferta una squadra in forma, meritatamente seconda in classifica. Ci aspetta una partita difficile, come sempre, quando si gioca al Franchi”. I nerazzurri domenica dovranno fare a meno di Acerbi e Pavard, oltre ad un Frattesi in dubbio, che oggi è rimasto in tribuna per precauzione.