Cecchi: "Arthur è una scommessa, ma a certe cifre lo prenderei subito. E con lui la Fiorentina potrebbe prendere anche Dominguez"

Il giornalista Stefano Cecchi ha parlato a Radio Bruno Toscana di Arthur, centrocampista vicino alla Fiorentina: “Arriva dalla nobiltà del calcio, perché ha giocato in squadre di fascia altissima. Tre anni fa era considerato un giocatore d'élite, tant'è che il Barcellona lo ha preso per sostituire un certo Xavi. Alla Juve ha fallito, è vero, ma secondo me non era adatto al metodo di gioco bianconero. Il discorso di Arthur somiglia a quello di Jovic: la classe non si discute, ma visti i precedenti arriva come una scommessa. Ma a certe cifre, sinceramente, questa scommessa la farei. Sono altre le operazioni che non comprendo, penso a Duncan pagato 18 milioni".

E poi ha aggiunto: “Paradossalmente, se prendi Arthur a costo zero, puoi prendere anche Dominguez. Il brasiliano non è una certezza, è una scommessa, e magari per una volta la scommessa può pagare. Tra l'altro se viene lo fa per giocare, non per fare panchina, fermo restando che poi il posto lo deve confermare con le prestazioni”.