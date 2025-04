Il giornalista Alessandro Bocci, in vista della gara della Fiorentina di domani contro il Celje, è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “Notevole differenza tra le due squadre, solo la Fiorentina si può complicare la vita. All'andata, con una formazione un po' rabberciata vista la volontà di far riposare qualcuno, certi meccanismi non sono stati fluidi. Ma la squadra ha comunque governato bene la partita fino allo svantaggio dimezzato dal Celje, poi riconosciamo a De Gea i suoi meriti. La Fiorentina ha comunque tutto per andare in semifinale senza rischi”.

“Dobbiamo partire sullo 0-0, non facciamo l'errore di concepire il vantaggio”

E aggiunge: “La prima cosa da fare è pensare di partire sullo 0-0, senza cercare di amministrare l'1-2 dell'andata. Allungare la partita potrebbe essere un problema, ma non parlo solo di supplementari. Sarebbe un errore grave adagiarsi sul vantaggio, la Fiorentina dovrebbe cercare di chiudere i conti il prima possibile. Per altro domani ci sarà un campo bello pesante, si farà molta fatica”.

“Gudmundsson? Può inventarsi i gol, toglierlo è sbagliato. Palladino paga”

Si giocherà coi titolari? “Sarebbe anche giusto, ma non sono convinto che si giocherà con tutti i titolari. Sospetto, se domani gioca Mandragora saranno 14 delle ultime 15 da titolare per lui. Voglio vedere se gioca Adli, voglio vedere cosa fa con Gudmundsson… per me non dovrebbe essere in discussione. Mi dà sempre la possibilità di fare qualcosa di decisivo, Beltran lo metterei quando c'è da fare un lavoro di fatica. La risposta di Palladino sul cambio contro il Parma? Ha detto bene, l'allenatore è lui e ne paga le conseguenze. Per me è una scelta sbagliata. Nelle partite morte, lui il gol se lo può anche inventare”.