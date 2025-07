E per Nico Gonzalez si rifà sotto una pretendente che era spuntata anche alla fine della sua avventura fiorentina

Il mercato si muove anche intorno a diversi ex Fiorentina. Tra questi c'è anche Nico Gonzalez, attaccante della Juventus che sembra essere in uscita dal club bianconero o per lo meno che, in caso di offerte, da Torino non farebbero le barricate per non farlo partire.

Come riporta Alfredo Pedullà, tra le squadre interessate all'ex attaccante viola ci sarebbe anche l'Atalanta, che sta cercando di capire quale sarà il futuro di Lookman (cercato dall'Inter). In caso di addio il nome di Nico Gonzalez è tra i favoriti a prendere il suo posto.

L'Atalanta si era interessata all'argentino già quando vestiva la maglia viola, proprio nella finestra di mercato in cui ci fu il forte inserimento della Juventus che lo comprò. La sua avventura in Piemonte, però, per il momento ha lasciato tanto a desiderare.