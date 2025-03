Svetlin: "Celje si sta svegliando e lo stadio sarà una bolgia. La Fiorentina? Forte, ma non invincibile"

Il centrocampista del Celje Tamar Svetlin, migliore in campo negli ottavi di Conference League contro il Lugano, ha rilasciato un'intervista a 24ur.com, in cui ha parlato anche dell'imminente sfida contro la Fiorentina valevole per i quarti di finale della coppa europea:

“Celje si sta svegliando. Lo spirito calcistico è forte, ormai la gente ha già acquistato tutti i biglietti per la partita con la Fiorentina. Sarà uno spettacolo! Sarà la prima volta che giocherò una partita in casa davanti a un pubblico così numeroso, sarà davvero pazzesco. Finora le partite in trasferta hanno sempre avuto un'atmosfera migliore perché gli stadi sono più grandi e ci sono più spettatori, ma questa volta avremo anche uno scenario fantastico. Sono molto forti, ma non sono giocatori invincibili. Possiamo affrontare questa partita senza alcun peso. Dopotutto non è un caso che siamo ai quarti di finale”.