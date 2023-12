Zaccagni alla Fiorentina? È solo fantamercato, la situazione

Zaccagni per la Fiorentina? È fantamercato

Il grande sogno della Fiorentina per gennaio sarebbe Mattia Zaccagni? Un sogno, appunto, ma nessuna trattativa in corso. Secondo quanto appreso da La Lazio siamo Noi, la Lazio non ha intenzione di privarsi del giocatore tanto più a gennaio. Lo considera incedibile e punta anche su di lui per la risalita in classifica. Il contratto di Zaccagni scadrà nel 2025 e la trattativa per il rinnovo è un po' ferma. Il giocatore ha detto più volte di voler proseguire con l'aquila sul petto, mentre l'agente è stato decisamente più evasivo.

La situazione

La Lazio, però, non è spaventata dalla situazione e ha intenzione di rispettare l'accordo e provare a prolungare il contratto da qui all'estate. Qualora non si dovesse arrivare alla fumata bianca, il divorzio non sarebbe low cost. La società biancoceleste, un po' come accaduto per Milinkovic, pretende una cifra altissima per far partire uno dei suoi migliori giocatori. Una cifra che forse sono l'Arabia e le big di Premier possono permettersi. Si tratta, ovviamente, dell'ultima ipotesi possibile perché al momento il futuro di Zaccagni è tutto a tinte biancocelesti.