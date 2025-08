Qualcosa si muove per Barak: un ex difensore della Fiorentina lo vuole in squadra con sè. La Fiorentina attende un'offerta

Dall’inizio del ritiro della nuova Fiorentina di Stefano Pioli c’è un giocatore che è rimasto particolarmente scottato dalla mancata conferma in viola: la speranza è che cambiando gestione tecnica, nonostante fosse stato bocciato dall’allenatore precedente e mandato in prestito, almeno la possibilità di giocarsi le proprie carte l’avrebbe avuta. Stiamo parlando di Antonin Barak, che mai come quest’anno è stato vicino a lasciare Firenze a titolo definitivo.

Barak è costretto a trovarsi una sistemazione

Lo spazio per lui in viola è nullo, tanto che il centrocampista ceco non ha mai preso parte fino a qui ad una sessione di allenamento con il gruppo guidato da Stefano Pioli, nemmeno durante il ritiro estivo al Viola Park. Insomma, i segnali per lui sono ben chiari da parte del club: deve trovare una nuova sistemazione. E dopo un primo sondaggio da parte dell’Hellas Verona, sua ex squadra, nelle ultime ore starebbe prendendo piede un suo trasferimento in Sardegna. Secondo quanto riportato oggi da La Nazione il centrocampista ceco è infatti nel mirino del Cagliari, che continua a seguire la sua situazione in attesa di nuovi sviluppi.

Il Cagliari lo vuole, ed un ex viola ha parlato bene di lui con il club

Barak piace molto a Fabio Pisacane, nuovo tecnico dei sardi, ma all’interno dello spogliatoio rossoblu il ceco avrebbe un grande “sponsor”. Secondo quanto riportato dal quotidiano fiorentino il difensore colombiano Yerry Mina, anche lui ex viola, si sarebbe esposto con i vertici societari per parlare bene di lui e di un suo possibile innesto.

Sogliatoio condiviso

In passato infatti i due giocatori hanno condiviso lo spogliatoio proprio a Firenze nella stagione 2023/24. Al momento però i club che si sono fatti avanti per lui sembrano attendere che la Fiorentina possa essere spinta a lasciarlo partire a condizioni favorevoli