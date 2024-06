Fiorentina, presente e futuro: Commisso fa chiarezza

La Fiorentina ha appena terminato una stagione sostanzialmente senza gloria, connotata da un ottavo posto in classifica con una nuova qualificazione alla Conference League. Il KO di Atene però ha indispettito il popolo gigliato, facendo nascere dei dubbi non solo sul presente, ma anche e soprattutto sul futuro. Ci ha pensato il presidente Commisso a chiarire una serie di aspetti, che di fatto vanno a completare quanto detto a febbraio tramite una lettera pubblicata sul sito ufficiale del club.

La delusione di Commisso e le scuse

Le parole di Commisso, risalenti a pochi giorni fa, prendono a tutti gli effetti le sembianze di una dichiarazione di colpevolezza, condita dalle doverose scuse nei confronti dei tifosi della Fiorentina. Il presidente ha infatti chiesto il perdono per una serie di errori commessi, molti dei quali risalenti al calciomercato di gennaio, quando il club non è riuscito a porre rimedio alle lacune della rosa.

Quali sono i punti salienti del discorso? Commisso si dice deluso per la classifica di quest'anno, che ha appunto visto la Fiorentina mancare l'accesso all'Europa. Ciò non toglie, comunque, la volontà del Patron viola di rinforzare la squadra per renderla sempre più competitiva, come sottolineato sin dalla lettera di febbraio 2024. Per quel che riguarda il mercato a gennaio, ritenuto disastroso da più parti, Commisso si è giustificato chiamando in causa le condizioni economiche, che hanno impedito alla società di investire nelle operazioni in programma da mesi.

Quale sarà il futuro della Fiorentina?

La prima pietra per costruire la Fiorentina del futuro è già stata posata: si parla ovviamente dell'ingaggio del nuovo allenatore, ovvero Raffaele Palladino, che resterà legato al club con un contratto di due anni (con opzione per il terzo). Insieme a Palladino sono arrivate le prime voci di mercato che, allo stato attuale, vedrebbero la Fiorentina puntare su due rinforzi importanti, Colpani e Carboni.

L'identikit di quelli che saranno i nuovi arrivati è già chiaro e, al di là dei nomi, rappresenta di sicuro una notizia importante. La Fiorentina ha infatti alcune priorità da inserire nell'attuale rosa: si parla nello specifico di un trequartista che sappia fare anche la mezzala (da qui l'idea Colpani), e di un centrocampista di qualità e con un buon tiro da fuori. L'idea è di provare a portare a Firenze Valentin Carboni, ma ci sono alcune difficoltà oggettive. In primis il costo del cartellino, che si aggira intorno ai 30 milioni di euro, e in secondo luogo la presunta volontà dell'Inter di riportarlo alla base e di metterlo a disposizione di Inzaghi.

Si dovrà anche risolvere il problema della punta, perché alla Fiorentina servono gol.